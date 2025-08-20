Брат главкома ВСУ Сырского сообщил, что его отец находится при смерти

Проживающий в РФ отец главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского находится при смерти, заявил брат военачальника Олег Сырский. Его слова передает РИА Новости.

«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — сказал мужчина, отвечая на вопрос журналистов о состоянии здоровья своего отца.

По данным Telegram-канала SHOT, в июне текущего года 86-летний отец Александра Сырского попал в больницу с заболеванием головного мозга. Его болезнь обострилась на фоне заражения коронавирусом.

Узнав о состоянии отца, главнокомандующий ВСУ вышел на связь с семьей и перевел родственникам около 2,5 млн рублей на лечение. Сначала его отец лечился в родном городе Владимире, но позже его отправили в Москву.

20 августа журналисты сообщили, что московским врачам удалось спасти пенсионера. Telegram-канал SHOT писал, что в настоящее время мужчина передвигается на коляске, при этом чувствует себя гораздо лучше. Также в материале отмечалось, что медики якобы планируют выписать отца украинского военачальника через несколько дней.