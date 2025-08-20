В Госдуму внесли законопроект о бесплатном двухразовом питании школьников

Законопроект о бесплатном двухразовом питании российских школьников внесен в Госдуму, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

"В России обучается более 18 млн школьников. Многие из них уже имеют хронические заболевания. Одна из причин - отсутствие регулярного трехразового питания. Наш законопроект - это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация этой инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране", -заявил Гусев.

В России бесплатное горячее питание в школах один раз в день предоставляется ученикам с первого по четвертый классы, а также детям из многодетных семей, сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Остальные питаются платно.