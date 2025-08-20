Брат главкома ВСУ отреагировал на данные о спасении отца в России

Информация о том, что врачи в Москве спасли отца главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислава, не соответствует действительности. Об этом заявил брат Сырского Олег, его цитирует РИА Новости.

20 августа о спасении отца Сырского писал Shot. Он утверждал, что 86-летний мужчина уже идет на поправку после того, как в июне попал в больницу с обострением заболевания головного мозга после перенесенного коронавируса. Пациент передвигается на коляске, но чувствует себя лучше — с ним каждый день проводят реабилитационные занятия специалисты.

«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — опроверг эту информацию Олег Сырский.

Главком ВСУ в июле отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Брат Сырского, реагируя тогда на помощь, заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.