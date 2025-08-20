Российские врачи спасли отца главкома ВСУ Сырского

Telegram-канал SHOT сообщил, что врачи одной из московских больниц спасли жизнь отца главы ВСУ Александра Сырского. По данным SHOT, 86-летний Станислав Сырский был госпитализирован в июне с заболеванием головного мозга, но теперь идет на поправку.

По информации Telegram-канала, болезнь Сырского-старшего обострилась на фоне коронавируса. SHOT утверждает, что лечение стоимостью около 2,5 миллиона рублей оплачивает глава ВСУ.

По данным SHOT, узнав о тяжелой болезни отца Александр Сырский вышел на связь с семьей после долгой паузы, связанной с политическими разногласиями. Telegram-канал рассказал, что отца Сырского выпишут через несколько дней, после чего он отправится в родной Владимир вместе с женой.

Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью

Александр Сырский, бывший командующий украинских сухопутных войск, возглавил ВСУ в феврале 2024 года. Сырский родился во Владимирской области в семье военного и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.