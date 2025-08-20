Штрафы за нарушения перед отопительным сезоном введут в России

В России могут ввести штрафы для теплоснабжающих и теплосетевых организаций за неустраненные нарушения перед отопительным сезоном. Разработанные Минэнерго поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в кабмине.

Изменения предлагается внести в статью 9.24 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о теплоснабжении"). Ее дополнят новыми составами административного правонарушения, сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

За нарушения перед отопительным сезоном, которые не устранили потребители тепловой энергии или управляющие компании, для граждан предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей, для должностных лиц – от 2 до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 5 до 10 тысяч.

По словам Груздева, уточняются также условия наступления административной ответственности для должностных лиц, если они не направили на утверждение в Минэнерго схемы теплоснабжения, не опубликовали вовремя информацию о публичных слушаниях или протокол по итогам их проведения. За эти нарушения можно получить предупреждение или штраф 5–10 тысяч рублей.

Ожидается, что Госдума может рассмотреть и принять данный законопроект в четвертом квартале этого года. Появление подобных штрафов является продолжением работы по ужесточению правил подготовки к осенне-зимнему сезону, заявила зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она напомнила, что после принятых поправок в закон "О теплоснабжении" акт готовности к осенне-зимнему периоду теперь подписывается в два этапа.

"Раньше в таком акте просто отмечалось, готов ли объект к зиме. Дальше проверяющие стояли перед выбором. Не подписывать акт означало, что тепло давать нельзя, то есть придется морозить дома, социальные объекты. Либо подписывать акт и надеяться, что зимой ничего не случится", – объяснила она.

Теперь, уточнила парламентарий, сначала проводится проверка готовности объекта к зиме, указываются недоработки и выдается предписание об их устранении. Затем подписывается соответствующий акт.

При этом штраф в 2–4 тысячи рублей для тех, кто недоделки не устранил, Разворотнева назвала смехотворным. Она считает, что такая мера никак не будет стимулировать скорейшее устранение нарушений, поэтому штрафы для ресурсоснабжающих организаций должны быть выше.

В настоящее время в сфере теплоснабжения действуют как административные, так и уголовные механизмы ответственности. Штрафы предусмотрены за нарушение правил подключения к системам теплоснабжения, эксплуатации объектов теплоснабжения и охраны тепловых сетей, напомнил юрист Алексей Гавришев.

"Штрафы для должностных лиц могут достигать 100 тысяч рублей, для юрлиц – до 500 тысяч рублей", – рассказал он.

Если же нарушения влекут за собой тяжкие последствия, то может наступить уголовная ответственность. Она распространяется на ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, должностных лиц, органы местного самоуправления, а также подрядчиков, которые допустили нарушения при ремонте и эксплуатации систем.

В случае нанесения вреда здоровью или имуществу потребителей предусмотрена гражданская ответственность, подчеркнул судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью Илья Васильчук.

"Несмотря на случаи, когда в период отопительного сезона из-за аварий отключали тысячи квартир от тепла, все же чаще виновных привлекают к ответственности в рамках гражданско-правовых отношений в части возмещений вреда в связи разрывом труб и в других подобных случаях", – сказал собеседник газеты.

В результате, подытожили юристы, большинство нарушений ограничиваются штрафами, а уголовные статьи задействуются только в крайних случаях.

В преддверии отопительного сезона в Москве стартовали температурные испытания теплосетей. Они будут проводиться до 31 августа на 9 тысячах километрах трубопроводов. Специалисты проверят готовность конструкций к повышенной нагрузке в период холодов.