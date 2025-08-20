Назван российский город с самым длинным названием

Александровск-Сахалинский в Сахалинской области является городом с самым длинным названием в России.

Об этом рассказали РИА Новости в Росреестре.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России из более чем 1250 городов 67 имеют повторяющиеся названия.

Историки назвали самый древний город России

Кроме того, в Росреестре рассказали, что Ойсхара в Чечне стала самым молодым городом в России.