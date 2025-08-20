У российских работодателей заметили снижение интереса к одной категории работников

Работодатели стали менее охотно нанимать зумеров, рассказала эксперт Роскачества, руководитель проектов компании Beyond Taylor Мария Хмеленко. Она объяснила, что это связано с нежеланием молодых людей встраиваться в корпоративные рамки.

«Для зумеров устаревшие понятия, такие как безграничная преданность одной компании на долгие годы, строгая иерархия и слепое следование KPI, кажутся чуждыми. Они смотрят на карьеру не как на вертикальную лестницу, а как на лоскутное одеяло из разных опытов и смыслов. Для них главное — чувствовать себя здесь и сейчас нужными и вдохновленными», — объяснила специалист.

Главная сложность с привлечением зумеров на работу, по ее словам, связана с тем, что они не хотят встраиваться в корпоративные рамки. Традиционные методы мотивации, такие как бонусы, угроза увольнения или, наоборот, повышение, как отметила эксперт, для молодых людей тоже не так актуальны.

«Зумеры откликаются на искренность, вовлеченность, осмысленность действий и уважение. Они хотят быть партнерами, а не подопечными, им нужна возможность для развития и самореализации, а не просто функция "винтика в системе"», — добавила Хмелева.

