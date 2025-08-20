Уиткофф заявил, что провёл с Путиным и его окружением около 25 часов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провёл в общей сложности около 25 часов в компании российского лидера Владимира Путина и его окружения.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«У меня, наверное, набралось около 24—25 часов... с ним, а также с некоторыми из его людей», — цитирует Уиткоффа РИА Новости.

В частности, он упомянул помощника президента России Юрия Ушакова и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что с американской стороны координировать работу с Россией и Украиной для проведения встречи на уровне лидеров будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.