Уиткофф заявил, что провёл с Путиным и его окружением около 25 часов
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что провёл в общей сложности около 25 часов в компании российского лидера Владимира Путина и его окружения.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
«У меня, наверное, набралось около 24—25 часов... с ним, а также с некоторыми из его людей», — цитирует Уиткоффа РИА Новости.
В частности, он упомянул помощника президента России Юрия Ушакова и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Ранее сообщалось, что с американской стороны координировать работу с Россией и Украиной для проведения встречи на уровне лидеров будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.