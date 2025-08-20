Россиян предупредили, что на ряде территорий собирать грибы запрещено

Перед отправкой в лес стоит обязательно уточнить, разрешён ли сбор грибов в выбранном районе: на территориях заповедников и национальных парков собирать грибы запрещено во избежание нарушения природоохранных правил, напомнили в беседе с RT аналитики «Яндекс Путешествий».

«Для комфортного и безопасного времяпрепровождения в лесу выбирайте удобную одежду — лучше всего подойдут спортивные костюмы свободного кроя. Обувь должна быть надёжной: высокие кроссовки с плотной подошвой или резиновые сапоги помогут защитить ноги от влаги и колючек. Не забудьте взять с собой лёгкую куртку или дождевик — погода в лесу может измениться неожиданно», — предупредили эксперты.

Они добавили, что для сбора грибов оптимальным вариантом будет плетёная корзина — она обеспечивает вентиляцию и сохраняет грибы свежими.

«Пластиковые пакеты или полиэтиленовые мешки для этих целей не подходят, так как внутри них грибы быстро портятся и могут повредиться. Во время сбора грибов будьте внимательны: если гриб кажется вам незнакомым или вызывает сомнения, лучше его не брать — не рискуйте. По возвращении домой ещё раз тщательно переберите урожай, исключив все подозрительные и непроверенные экземпляры», — порекомендовали специалисты.

Отмечается, что перед приготовлением нужно обязательно хорошо промыть грибы и подвергнуть их тщательной термической обработке — сырые или недостаточно обработанные грибы могут быть опасны для здоровья.

«Для сбора выбирайте места подальше от оживлённых дорог и промышленных зон: грибы легко впитывают вредные вещества и тяжёлые металлы, что делает их опасными для употребления. Помните, что в некоторых лесных районах мобильная связь может быть недоступна, поэтому заранее загрузите офлайн-карты и предупредите близких о вашем маршруте. Возьмите с собой средство от комаров и других насекомых, чтобы защититься от укусов», — заключили в сервисе.

