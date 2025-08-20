Россиянка описала женщин в Латинской Америке фразой «у русского мужика случится шок»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Сальвадоре и рассказала о внешнем виде и привычках местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Сальвадор — страна маленькая, но женщины здесь такие, что у неподготовленного русского мужика случится шок. И не только культурный», — такими фразами описала жительниц этой страны Латинской Америки россиянка.

Первое, что бросилось в глаза путешественнице, — их миниатюрность. «После русских девушек на каблуках сальвадорки кажутся куклами. Рост 150–155 сантиметров, худенькие, но бедра — как будто их рисовал художник с любовью к формам», — пояснила она.

Характер у латиноамериканских женщин, по словам Ершовой, огненный. Они умеют поставить на место мужчину так, «что он почувствует себя табуреткой».

Россиянка добавила, что сальвадорки любят обтягивающие джинсы, легинсы и футболки и совсем не носят туфли на каблуках, так как им важен комфорт. Кроме того, они почти всегда с маникюром, ухоженными волосами и длинными ресницами.

Блогерша также рассказала, что женщины в Сальвадоре привыкли рожать детей очень рано. «18 лет и уже с коляской — обычное дело. А бабушки тут молодые, бодрые и с айфоном. Объясняется просто: семья — главное, а общество этого не осуждает», — констатировала она.

Еще одна деталь, на которую обратила внимание Ершова, — привычка сальвадорок все время улыбаться, даже когда у них проблемы. «Контраст с нашими угрюмыми лицами настолько резкий, что мы понимаем — вот она, магия Латинской Америки», — заключила автор публикации.

