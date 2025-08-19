Собчак объяснила, почему Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве

Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве в связи с тем, что согласие означало бы для него открытую капитуляцию, разъяснила в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак.

В понедельник, 18 августа, в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом глава России предложил провести в Москве встречу с украинским лидером. Зеленский, который во время переговоров находился в Белом доме, сразу же отказался.

«Для Зеленского приезд в Москву означал бы открытую капитуляцию, а его позиции внутри страны и так крайне уязвимы. Он бы и сам на это не пошёл, но если бы вдруг попутало — согласие на встречу в Москве ударило по нему сильнее, чем военные неудачи на фронте», — отметила Собчак.

По ее мнению, встреча в российской столице «стала бы символическим признанием права Кремля диктовать правила игры». Вместе с тем, заметила блогер, для Зеленского символы сегодня имеют не меньшее значение, чем территории.

Собчак уточнила, что такой шаг был бы неприемлемым для любого политика на фоне идущего между странами противостояния.

Ранее сообщалось, что обе встречи с Трампом в Белом доме были унизительными для Владимира Зеленского. Первая завершилась скандалом и фактическим изгнанием украинского лидера. В ходе второй он был вынужден покорно выслушивать собеседника, постоянно говорить ему «спасибо».