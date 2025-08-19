Стали известны подробности гибели актрисы Шельменкиной

Погибшая в лесу актриса Нижегородского государственного академического театра кукол Софья Шельменкина ушла туда за ягодами. Об этом «Аргументам и фактам» рассказали в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

© Нижегородский государственный академический театр кукол

Там отметили, что в настоящее время судебно-медицинская экспертиза еще не готова, но криминальных признаков смерти на теле Шельменкиной обнаружено не было.

«Женщина ушла в лес за ягодами. По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе ведомства.

Шельменкина отправилась в лес 7 августа. После этого 79-летняя актриса перестала выходить на связь. На днях ее обнаружили в лесу мертвой.