Волонтеры обустраивают экологическую базу под Пинегой

В Пинежском заповеднике Архангельской области идут работы по благоустройству экологической базы в поселке Голубино. Помощь сотрудникам старейшего регионального заповедника оказывают волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска.

© А. Тачков

Это первый волонтёрский проект Пинежского заповедника после его объединения с национальным парком «Русская Арктика».

Всего летом 2025 года в заповеднике прошло две волонтерские смены: десять добровольцев убирали мусор и сухую траву, занимались мелким ремонтом и покраской зданий экологической базы заповедника.

«Мы получили очень много заявок от волонтеров, но разместить смогли только десять человек, но, как оказалось, самых трудолюбивых. Ребята отлично потрудились и планируют приехать к нам на следующий год вместе с друзьями», — пояснил Антон Белецкий, куратор волонтёрского направления в заповеднике, ведущий специалист по развитию туризма национального парка «Русская Арктика».

Белецкий уточнил, что у парка есть богатый опыт работы с волонтёрами в высоких широтах, эти наработки используются в Пинежском заповеднике.

© А. Тачков

«Я приехала по зову сердца, по велению души — захотелось помочь живой природной лаборатории, Пинежскому заповеднику. Здесь для меня открылась возможность воочию лицезреть могущественную тайгу, такую разную, величественную, строгую, загадочную, прекрасную и в то же время хрупкую», — рассказала москвичка Оксана Эргарт.

По ее словам, волонтерский проект дал ей возможность обрести интересных друзей и увидеть Пинежский заповедник, настоящую жемчужину Русского Севера. Она добавила, что обязательно приедет снова.