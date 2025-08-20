В Иркутской области ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Иркутской области из-за засухи в четырех муниципалитетах региона и гибели посевов сельхозкультур. Об этом говорится в указе губернатора региона.

"Ввести на территории Иркутской области с 20 августа 2025 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в указе главы региона.

По информации региональных властей, в Балаганском, Нукутском, Усть-Удинском муниципальных районах и Эхирит-Булагатском муниципальном районе произошла атмосферная и почвенная засухи. Что привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров.