Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб в зоне СВО

Брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр, служивший добровольцем в одном из подразделений разведки в Луганской Народной Республике, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.

"Родной брат Виталия Милонова погиб в зоне проведения СВО. Александр Милонов служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии в одном из подразделений разведки в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.

Травмы, полученные им в результате боевых действий, спровоцировали резкое ухудшение здоровья и привели к скоропостижной смерти.