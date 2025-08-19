Хакеры взломали Instagram Елены Блиновской

Аккаунт известной блогерши Елены Блиновской в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) взломали хакеры. Злоумышленники разместили фейковые сторис, обещающие розыгрыш призов, и попытались выманить данные банковских карт у подписчиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

© elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

На взломанной странице появились три «истории», имитирующие возвращение Блиновской после длительного отсутствия. В них сообщалось о некоем сюрпризе для аудитории, подробности которого якобы доступны по ссылке в шапке профиля. Переход по ссылке вел на фишинговый сайт с имитацией розыгрыша. Пользователям предлагалось «покрутить колесо» для выигрыша. На третьей попытке высвечивался крупный приз – 290 тыс. руб. Далее «победителя» перенаправляли в чат с ботом, имитирующим менеджера, который запрашивал номер банковской карты для «вывода» средств.

В марте текущего года, напоминает редакция «Осторожно, новости», Елена Блиновская была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Кроме того, суд взыскал с нее 587 млн рублей, а также запретил заниматься коммерческой деятельностью. Следствие установило, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей в период с 2019 по 2021 годы, используя схему дробления бизнеса.

