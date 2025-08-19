Главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства РФ

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства с запретом въезда в РФ.

«Сообщается, что паспорт главы азербайджанской общины Челябинской области был аннулирован решением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Аршада Ханкишиева обвиняют в пропаганде «этносепаратизма», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Sputnik Армения.

Ханкишиев известен как владелец сети ресторанов и фруктового бизнеса (ООО «Фруктдом», «Фрут-Хауз»), а также как основатель региональной автономии азербайджанцев. Официального подтверждения пока нет.

