Сбежавшие от мобилизации россияне массово просятся назад

«Горек чужой хлеб и круты ступени чужих лестниц, но ни с чем не сравнимо «неблагодарное» Отечество», - писал в свое время великий итальянский поэт и мыслитель Данте. Эти слова сегодня актуальны, как никогда, учитывая, что некоторые россияне упорно продолжают выбирать себе новую Родину. Но каково на чужбине? Действительно ли там на деревьях растут каральки-кренделя и так уж сладок дым чужого Отечества? Об этом – в нашей статье.

© Nikola Stojadinovic/iStock.com

Совсем не то, что кажется…

По оценкам экспертов, только с 2022 года пределы России покинули сотни тысяч человек. Среди стран, где они нашли приют, лидируют Сербия, Казахстан и Турция. Число перебравшихся за рубеж граждан РФ оказалось рекордным за последнее столетие. В первую очередь это, конечно же, связано с проведением специальной военной операции.

Уехали те, кто не принял ее, и те, кто опасался попасть под частичную мобилизацию и таким образом оказаться в зоне боевых действий. Впрочем, не только российско-украинский конфликт вынуждает людей искать себе новое пристанище. Причины, как правило, у всех разные, а вот жизнь на чужбине, увы, практически одинаковая и вовсе не сладостная, как, возможно, представлялось в начале.

«В Америке я ничего не могу»: Бордовских о возвращении в Россию

Даже в таких, казалось бы, райских уголках Земли как Бали – остров мечты без преувеличения тысяч жителей нашего государства. Кстати, некоторые пользователи Сети не скрывают: будь у них возможность, не задумываясь, улетели бы на этот и другие экзотические островки суши посреди бесконечной морской дали. Но такими ли уж райскими на самом деле являются эти острова?

Чем не рай земной?

«Я бы вообще ввёл уголовное наказание для турагентств и блогеров, которые расписывают Бали как райское место, - возмущенно пишет в своем микроблоге молодой житель Санкт-Петербурга Алексей Кожевников. - Прежде я смотрел картинки и приходил в восторг: люди живут в вечном тепле, все друг другу братья и сестры. В общем, все чудесно. На деле же получилось, что мне запудрили мозги».

История парня проста и узнаваема: до объявления частичной мобилизации ему удалось улизнуть на Бали – остров, который показался ему наиболее приемлемым для дальнейшей жизни местом. Увы, реальность оказалась не такой, которая рисовалась в его молодом воображении. Каждый день на Бали, по заверениям парня, - борьба за существование (в прямом и переносном смыслах).

Дело в том, что там, как оказалось, весьма скромные возможности для тех, кто желает работать, а главное, достойно зарабатывать. Петербуржцу пришлось перебиваться случайными заработками, денег порой хватало лишь на вареный рис. Благо, еще есть бананы, причем в свободном доступе. Ешь – не хочу. Но вот почему-то как раз их Алексею хотелось меньше всего.

На привычную для его российского организма пищу средств не всегда хватает. Недавно релокант переболел тяжелым тропическим заболеванием (лихорадкой денге), однако обошелся без врачей. Во-первых, им нужно платить, во-вторых, его турвиза давно просрочена, парень побоялся депортации.

На Бали сегодня весьма строго с теми россиянами, которые не просто приехали туда на ПМЖ, а сбежали от суровой российской действительности. Видимо, в скором времени Алексею придется все же делать выбор – тюрьма на чужом острове или призыв в ряды родных Вооруженных сил России, от которого он так смачно драпанул три года назад. Такая экзотика…

Можно и схлопотать!

А вот другая история. Москвичка Лидия Иванова с мужем оказались на Бали примерно в то же время, что и персонаж, о котором шла речь выше. Будучи филологом, женщина вынуждена делать маникюр местной «знати» и более успешным, нежели она, туристкам.

Лидия не испытывает особых иллюзий по поводу возможной роскошной жизни на этом острове, как и во всей Индонезии. В качестве филолога она здесь совершенно никому не нужна, как и ее муж – историк. Он, кстати, не единожды предлагал ей перебраться поближе к России – в Грузию.

Работу на острове найти приезжим можно, но явно не по профессии

«Там маленькая республика, безработица, релоканты уже на головах друг у друга сидят, - пояснила свой отказ в беседе с журналистом «АиФ» Лидия. - Да я, к тому же, терпеть не могу кавказский менталитет. На Бали, если ты европеец, всегда есть на чём заработать. Проблема в самих релокантах - на острове развернулась целая теневая сеть. Русские, украинцы и белорусы воюют за клиентов».

Муж Лидии устроился гидом, правда, трудится нелегально – водит небольшие экскурсионные группы по местным достопримечательностям. Однако это чревато опасностями, в первую очередь, от местных, которые вполне реально «могут по голове настучать за то, что приезжий отбирает у них кусок хлеба», с грустной улыбкой констатировала бывшая москвичка.

По ее словам, на Бали очень много людей, которые следят за русскоязычными гидами, даже выискивают объявления на русском языке в местных соцсетях о предлагаемых ими услугах, а потом доносят в полицию.

Россияне начали разочаровываться в окружающей их экзотике

«Раньше я думала, что балийцы дружелюбнее, и под солнцем есть место для каждого. Но выяснилось - здесь рады только туристам с большими деньгами», - разводит руками Лидия.

Подобных историй, увы, много. Погнавшись за красивой картинкой из интернета, многие россияне уже разочаровались в новой Родине – будь то Бали или другие райские уголки планеты, и мечтают вернуться назад. Но есть ли она, обратная дорога?

Нужны ли России те, кто в трудную минуту, не задумываясь, бросил ее ради спокойной жизни там, где им, как оказывается, вовсе и не рады? Наверное, это и есть «закон бумеранга» в действии, как вы считаете, уважаемые читатели? Недаром же мудрые люди веками твердили: где родился – там и пригодился…