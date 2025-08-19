Священник заявил, что в Библии всего четыре смертных греха

Церковнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Головин сообщил, что, согласно Библии, смертных грехов не семь, как принято считать, а всего четыре.

— В Библии только четыре греха названы смертными. В Ветхом Завете только за четыре греха полагалось насмерть забить камнями грешника. Это за хулу на Бога, за убийство, за разврат и за крайнюю форму унижения матери и отца, — указал священник.

По словам Головина, рукоблудие не относится к смертным грехам. Если человек совершит один из четырех смертных грехов, то Святой Дух покинет его. Другие грехи не ведут к таким последствиям, передает «Кулик».

Ранее священник РПЦ Альвиан Тхелидзе напомнил, что во время ектений — специальных молитвенных прошений — люди могут просить о христианском завершении жизни, включая безболезненность и мирный уход из этого мира. По его словам, такие молитвы не противоречат учению Церкви. Тхелидзе подчеркнул, что истинная радость для человека заключается в том, чтобы, покидая этот мир, верующий стал наследником вечной жизни в раю.