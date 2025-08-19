Бегемотиха в российском зоопарке лишилась «женского счастья»

Зоопарк Екатеринбурга сообщил о трудностях, связанных с международными санкциями против России. По словам директора учреждения Светланы Прилепиной, ограничения не позволяют привезти бегемота из Чехии, из-за чего самка по имени Ева, которая живет в зоопарке, осталась без спутника.

— Мы ищем животных не только в России, но и по всей Европе и Азии. Мы много лет искали самца, наконец-то нашли, а он находится за пределами России, мы не можем сейчас сформировать пару, — цитирует Светлану Прилепину kp.ru.

Ранее стало известно, что зоопарк в немецком городе Лейпциге усыпил трех детенышей занесенного в Международную Красную книгу амурского тигра, потому что их не приняла мать.

Панде Катюше будут искать жениха

Пятеро детенышей среднеазиатской черепахи, обнаруженных на мусорной площадке в Твери, будут отправлены в Москву для прохождения лечения. Об этом 6 августа сообщили в Росприроднадзоре. Сотрудники ведомства доставили их в специализированную организацию, входящую в Союз зоопарков и аквариумов РФ, где им будут оказаны необходимые уход и лечение.