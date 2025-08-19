«Радио Шансон» – 25 лет в эфире! Праздник на высоте!

15 августа «Радио Шансон» исполнилось 25 лет с начала вещания! 25 лет многомилионная аудитория нашей страны знает: Музыки много, Шансон – один!

25 лет душевных песен и теплых встреч радиостанция отпраздновала на высоте 327 метров над Москвой. Утреннее 2D-шоу с Артёмом Дёминым и Мариной Дымовой впервые вышло в эфир не из студии, а с 89 этажа самой высокой смотровой площадки Европы – PANORAMA360.

Главным украшением юбилейного эфира стал звездный марафон. Поздравить радиостанцию с 25-летием пришли Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Кай Метов, Алла Рид, группа «Воровайки» и группа «БумеR». В эфире прозвучало много любимых песен и теплых слов в адрес «Радио Шансон».

Еще одним долгожданным моментом праздничного эфира стал финал суперакции «Бархатный Круиз». Артём Дёмин и Марина Дымова определили победителя. Уже в сентябре Алёна родом из Луганска отправится в незабываемое путешествие – морской фестиваль «Бархатный Шансон».

В этом году «Бархатный Шансон» вновь состоится на круизном лайнере. Новая встреча будет, как всегда, невероятной, а в честь 25-летия «Радио Шансон» особенно впечатляющей. Сразу после утреннего марафона состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю. Команда «Радио Шансон» и его звездные участники рассказали, какие сюрпризы ждут гостей на этот раз.

Генеральный директор Krutoy Media – Эдуард Оганесян о фестивале «Бархатный Шансон»: «В этом году легендарному событию исполняется 21 год – и с каждым годом оно только набирает обороты. То, что когда-то начиналось как уютный выездной корпоратив для коллектива «Радио Шансон», превратилось в масштабное культурное явление. Сегодня «Бархатный Шансон» – это узнаваемый бренд, который вызывает доверие у наших радиослушателей и любим у тысяч поклонников жанра по всей стране.

Поначалу – небольшие встречи, теплые вечера, камерная атмосфера. Но искренний интерес публики, живая энергия и сила шансона сделали свое дело. Уже давно «Бархатный Шансон» узнают без привязки к радиостанции – как самостоятельный фестиваль, как атмосферу, к которой хочется прикасаться снова и снова. Сегодня это ежегодное музыкальное путешествие, где звучат настоящие песни и живут настоящие чувства. А последние три года фестиваль покоряет еще и морские горизонты: круизный формат превратил «Бархатный Шансон» в особенный опыт, в котором соединяются море, музыка, душа и свобода.

С 13 по 20 сентября 2025 года мы вновь отплываем из Сочи – с полным составом участников, с полной загрузкой эмоций и с большой любовью к нашему слушателю. В этом году с нами: Александр Иванов и группа «Рондо», Валерий Курас, Евгений Кемеровский, группа «Воровайки», группа «Лесоповал», Сергей Куренков и другие артисты, которых объединяет не стиль, а душа. Наша задача – подарить людям настоящий праздник. Тот, к которому хочется возвращаться снова и снова. И мы делаем все, чтобы это стало возможным!»

В прошлом году у фестиваля появилась своя премия. В рамках пресс-конференции наградную статуэтку «Хрустальный штурвал» с почетным титулом «Легенда Бархатного Шансона» вручили Евгению Кемеровскому. Кто станет обладателем награды в 2025 году – поклонники узнают на фестивале.

«Я очень благодарен «Радио Шансон». Если бы не эта радиостанция, мы никогда бы не услышали редкие песни Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума, Михаила Шуфутинского. «Радио Шансон» позволило честно показать песни нашего жанра. Я хотел бы, чтобы появлялись новые звезды шансона по-русски, и мы бы сразу принимали их в нашу семью», – поделился Евгений Кемеровский.

На этом праздник не закончился – душевное веселье продолжил звездный марафон на сцене. Незабываемым подарком для всех посетителей стал праздничный концерт, посвященный 25-летию «Радио Шансон». Артисты подарили гостям свои песни и самые яркие эмоции!

Главный редактор «Радио Шансон» Рустем Ахметшин: «С самого начала «Радио Шансон» создавалось для людей и о людях. Шансон по-русски – это зеркало нашей жизни, в котором отражается душа народа. Времена меняются, музыкальные тренды приходят и уходят, но шансон – вне времени. Он был, есть и будет с нами всегда. 25 лет наша радиостанция задает тон в этом жанре. «Радио Шансон» – это песни, которые трогают душу и сближают людей, это друг, который всегда рядом. В нашем эфире звучат легендарные хиты и современные популярные композиции, авторская песня, традиционный и новый городской романс, рок-музыка и народная песня, русский джаз и песни из любимых кинофильмов. Слушатели ценят «Радио Шансон» за искренность, любимые мелодии и ту особую атмосферу, которую нельзя найти больше нигде. Это радио, которое не просто играет музыку – оно говорит со слушателем на одном языке!»

«Этот юбилей – не просто цифра, это целая история! Хочу поблагодарить наших ведущих, которые день за днем создают ту самую неповторимую атмосферу «Радио Шансон», а их голоса стали родными для миллионов слушателей. Огромное спасибо артистам, которые доверяют нам свои песни. Благодаря вам наш эфир наполнен настоящими хитами, которые знает и любит вся страна. Особые слова благодарности хочу сказать нашей команде – тем, кто работает за кадром. Ваш труд – это фундамент нашего успеха. И, конечно же, хочу поблагодарить вас, наши дорогие слушатели! Без вашей любви и поддержки не было бы этого удивительного 25-летнего пути. Дорогие друзья, спасибо, что все эти годы вы с нами. Спасибо за вашу преданность, за теплые слова, за радость встреч на концертах и фестивалях. 25 лет – это серьезный возраст, но мы полны сил и новых идей! Мы сделаем все, чтобы следующее 25 лет стали еще ярче!» – подытожил Эдуард Оганесян.

Праздник прошел на высоте во всех смыслах! А «Радио Шансон» продолжает и дальше радовать поклонников жанра. Слушайте «Радио Шансон» – здесь звучит жизнь!

«Радио Шансон» входит в состав радиохолдинга Krutoy Media и ведет вещание с 15 августа 2000 года. За эти годы радиостанция завоевала огромную популярность среди москвичей, жителей России и ближнего зарубежья.

Отдельной вехой в развитии стал 2015 год, когда после приобретения радиостанции бизнесменом Михаилом Гуцериевым был реализован масштабный проект по модернизации инфраструктуры вещания. Проведено полное техническое переоснащение, включая обновление аппаратно-студийных комплексов, внедрение цифровых систем автоматизации эфира и современного оборудования для аудиопроизводства.

Особое внимание уделялось развитию мультимедийных форматов: именно тогда «Радио Шансон» стало одной из первых российских радиостанций, внедривших систему визуализации эфира. Это позволило расширить каналы дистрибуции контента и значительно повысить уровень вовлеченности аудитории.

Стратегические инвестиции Михаила Гуцериева в технологическую базу и производственные процессы не только обеспечили станции новое качество вещания, но и позволили ей занять устойчивые позиции на рынке медиакоммуникаций, став одним из лидеров отечественного радиовещания.