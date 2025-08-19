Легендарный Федор Конюхов поднялся на камчатские вулканы

Знаменитый на весь мир путешественник Федор Конюхов вместе с внуком Аркадием исследует Камчатку.

© Российская Газета

"Неделя на Камчатке пролетела как один день. Более 40 лет не посещал этот красивый и неповторимый регион нашей страны", - написал Федор Конюхов в своем Telegram-канале.

Путешественники поднялись на два вулкана: вулкан Горелый, его высота 1829 метров и Авачинскую сопку. В планах Федора Филипповича подняться на вулканы Мутновский и Вачкажец

Федор Конюхов последний раз был на Камчатке, когда его сыну, отцу внука Аркадия, было три годика. Сегодня внук уже студент.

Команда Конюхова побывала в ледовых пещерах Камчатки, путешественники сварили куриные яйца в пульсирующем гейзере.

Конюхов участвует в федеральном проекте "100 вулканов России". Проект берет свое начало на Камчатке и завершится восхождением на Эльбрус.