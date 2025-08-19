В России из школьной программы исключили один предмет. Речь идет об обществознании для учеников пятых-седьмых классов, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram.

Как уточнила омбудсмен, обществознание в школьном расписании заменят другим предметом — дети станут изучать учебный курс «История нашего края».

Кроме того, с нового учебного года в некоторых росийских школах в пилотном режиме введут оценки за поведение.

В "Разговоры о важном" могут добавить занятия по финансовой грамотности

Ранее сообщалось, что в российских школах внедрили новые условия сдачи экзаменов и проведения контрольных. В частности, родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ.