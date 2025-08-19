Демограф оценил идею о штрафах за измены

Штрафовать супругов за измену в браке на 20 тысяч рублей предложил глава ФПБК Виталий Бородин. Кроме того, он предложил ввести дополнительные взыскания, если у супругов есть дети. Демограф, директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко заявил, что никакой деятельности после такого предложения не последует.

— Некоторые депутаты просто баламутят воду, чтобы был разговор в соцсетях и СМИ. Что такое 15 тысяч за измену? Насколько я понимаю, проститутку на ночь снять дороже. Если человек будет готов заплатить такую же сумму за проститутку, то ему эти штрафы не страшны. Что такое 50 тысяч за брошенного ребенка? При разводе люди платят больше, — объяснил эксперт.

По его словам, многие мужчины выплачивают миллионы, и эти 50 тысяч для них ничего не значат. Ткаченко назвал инициативу просто сотрясанием воздуха, сообщает «Радио 1».

