Милонов сравнил походы на свидания ради бесплатной еды с проституцией

Женщины обесценивают себя, ведя подобный образ жизни.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства отметил необходимость маркировки таких людей в приложениях для знакомств.

«Не за горами некий сервис, который представлял бы возможность для хэштегов для подобного рода людей. Кстати, они есть уже там, определённые сервисы, правда, западные. Там эти хэштеги можно скрывать. Эти женщины сами себя наказывают, потому что проститутка приобретает некоторые материальные блага. Это, по сути дела, форма проституции. Пусть они не тешат себя иллюзией, что они — девочки с капучинкой и просекко, это проституция. Просто одни деньгами берут, а другие едой. То есть они — низкосортные проститутки. Пускай даже еда стоит гораздо дороже, чем услуги какой-нибудь гетеры. По форме за еду — это совсем низкосортные».

Ранее психолог предложил использовать видео для верификации в дейтинг-приложениях. Сегодня фотографиям «верить нельзя», а подделать ролик «существенно сложнее». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Сергей Мац.