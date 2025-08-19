После появления главы МИД России Сергея Лаврова на саммите в Аляске в свитере с надписью «СССР», россияне массово заинтересовались этой моделью одежды. По данным сервиса долевой оплаты «Долями», только за два дня количество заказов на свитшот подскочило в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.

«Среднее количество заказов за 15 – 16 августа превысило средний показатель за аналогичные дни неделей ранее (8 – 9 августа) и увеличилось в 48 раз», – указано в данных исследования.

Аналитики сервиса уточнили, что даже по сравнению с общим уровнем продаж с 1 по 16 августа, спрос на товар в эти даты оказался выше в 6,5 раза. Причем россияне охотно оформляют товар с отложенной оплатой, передают РИА Новости.

© Selsovet

Эксперты объяснили всплеск интереса эффектом мгновенного тренда, спровоцированного публичным появлением влиятельного политика в запоминающемся образе. Такой резкий рост, по их словам, показывает, как быстро мода на отдельные вещи может возникать в современной медийной среде.

Напомним, внешний вид Лаврова на Аляске произвел настоящий фурор.