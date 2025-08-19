Россиянам рассказали, за какой поступок можно лишиться работы

Если в процессе создания селфи или видеоматериалов, которые содержат конфиденциальную информацию, включая персональные данные, были допущены нарушения, это может привести к увольнению. Об этом заявила Агентству городских новостей «Москва» директор Международно-правового института, старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

По словам эксперта, сделанное на рабочем месте селфи или съемка рилсов, в которые в целом или частично попадают данные, составляющие коммерческую тайну, включая персональные данные, «могут повлечь серьезные юридические последствия для работника».

Как уточнила собеседница, существует обширная судебная практика, в которой суды встают на сторону работодателя при рассмотрении таких споров, особенно в случаях недобросовестной конкуренции со стороны работника, использующего эти сведения в личных целях, в том числе при ведении аналогичной деятельности после увольнения.

По ее словам, работодатели могут прибегнуть к введению запрета на фото- и видеосъемку, а также на использование социальных сетей на рабочем месте. Это следует из ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации, добавила юрист. Она подчеркнула, что работники должны быть ознакомлены со всеми локальными нормативными актами под подпись.

Колодяжная отметила, что установление запретов защищает коммерческую, служебную и персональную тайну. За нарушение запрета работодатель может применить дисциплинарное взыскание: замечание, выговор или увольнение. Последнее возможно за разглашение тайны или наличие предыдущего взыскания. Локальные акты могут запрещать пересылку и копирование конфиденциальной информации, включая использование личных почтовых ящиков и съемных носителей, заявила специалист.