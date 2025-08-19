Борис Щербаков отказался лежать в больнице после операции

Народный артист России Борис Щербаков отказался лежать в больнице и уехал домой уже через неделю после серьезной операции по замене тазобедренного сустава. Об этом узнал Mash.

© Российская Газета

75-летнему актеру экстренно заменили сустав протезом в прошлый вторник.

По данным ресурса, Щербаков написал отказ от лечения в стационаре и вчера уехал домой. Отмечается: "врачи научили его ходить на костылях и ходунках".

Впереди у народного артиста минимум месяц на то, чтобы восстановить подвижность, перемещаясь исключительно с опорой.

Борис Васильевич упал на даче 24 июля, ударившись бедром, тогда его госпитализировали, но выписали уже через два дня. После чего актер, пользовавшийся костылями, снова упал - на то же самое бедро.

Какое-то время исполнитель при этом провел в реанимации.