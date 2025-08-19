Россияне массово скупают свитер "как у Лаврова", в котором министр прибыл на Аляску

Россиянам очень понравился свитер "СССР", в котором прибыл на саммит на Аляске глава МИД России Сергей Лавров. В результате спрос на наряд производства российского бренда вырос в десятки раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса долевой оплаты.

По информации сервиса, количество заказов свитера с оплатой в рассрочку за 15-16 августа увеличилось в 48 раз и превысило средний показатель за аналогичные дни неделей ранее. Как подчеркнули аналитики, это яркий пример того, как быстро рождаются потребительские тренды.

Саммит глав государств на Аляске состоялся 15 августа. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Во встрече с российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.