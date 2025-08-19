В российском городе заболеваемость COVID-19 выросла в 15 раз

В Республике Тыва наблюдается увеличение случаев заболеваемости COVID-19. Данный вопрос был поднят на аппаратном совещании в правительстве региона в минувший понедельник, отметили в республиканском кабмине.

Правительство ссылается на данные регионального управления Роспотребнадзора. Как отмечается, за прошедшую неделю в республике зарегистрировали 45 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Данный показатель в 15 раз превышает значение за предыдущую неделю.

За последнюю неделю в инфекционное отделение «Инфекционной больницы» поступило 43 пациента с диагнозом COVID-19. Руководству профильных ведомств было дано указание провести интенсивные мероприятия по профилактике, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор: Число заболевших COVID-19 за последний месяц выросло

В начале августа сообщалось, что власти Китая усилили противоэпидемические меры в южной провинции Гуандун на фоне вспышки вируса чикунгунья, переносимого комарами. По данным агентства, менее чем за месяц в городском округе Фошань зарегистрировали более 6500 заражений лихорадкой.