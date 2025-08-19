В Иркутской области выпал первый снег

В Иркутской области зафиксировали первый снег нынешнего сезона. Кадры из Заларинского и Балаганского районов, расположенных примерно в 200–300 км от областного центра. Кадры от местных жителей опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Осадки накрыли дороги и приусадебные участки, засыпав цветники и грядки.

В Гидрометцентре предупреждали, что после 20 августа в регионе начнется постепенное похолодание, однако к выходным 23–24 августа ожидается кратковременное потепление. Однако в сентябре синоптики прогнозируют традиционное бабье лето.

В самом Иркутске погода под влиянием циклонов будет прохладнее. 19 августа существенных осадков не прогнозируется, температура составит +25…+27 °C, но к вечеру в пригородах начнутся ухудшения. На 20 августа синоптики прогнозируют дожди и грозы, при этом воздух в столице региона вряд ли прогреется выше +20 °C. Уже 21 августа температура снизится еще сильнее — до +18 °C днем.