МВД: мошенники прибегают к манипуляциям, пытаясь вовлечь граждан в преступления

Мошенники прибегают к различным манипуляциям, пытаясь вовлечь граждан в преступления и использовать их втёмную для обналичивания украденных денежных средств через принадлежащие им банковские карты.

Об этом сообщили в УБК МВД России. Там отметили, что одна из таких уловок мошенников — якобы ошибочный перевод, когда гражданину поступают деньги от неизвестного, после чего звонит «отправитель» и просит перевести их на другие реквизиты.

Также среди таких уловок в МВД назвали предложения помочь организации вывести якобы заблокированные за рубежом активы, «работу» по переводу «призовых» или «доходов инвесторов», «работу» в организации обмена криптовалют, помощь в «операции по поимке преступников» с условием передачи «украденных денег» представляющимся следователями мошенникам.

«Школьникам/студентам предлагают доход за оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) её третьим лицам», — говорится в сообщении.

Кроме того, мошенники нередко предлагают принять участие в «благотворительности» с получением или передачей денег для пенсионеров. Также обман встречается на сайтах знакомств, когда мошенники просят «одолжить карту» или выполнить «безобидный» перевод.

Ранее РИА Новости сообщило, что мошенники обманывают детей, предлагая им получить приз в онлайн-играх.