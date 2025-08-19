В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полёты
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом заявили в Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
В период их действия на запасной аэродром ушёл один самолёт.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на регион.
Из-за падения обломков БПЛА в Волгограде загорелась кровля одного из корпусов больницы.