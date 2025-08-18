В Подмосковье массово сносят ларьки и палатки

Более 1,8 тысячи нестационарных торговых объектов - ларьков и павильонов - были снесены в Подмосковье с начала этого года. И, как утверждает министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, это всего лишь 50% от плана текущего года. Вдруг обнаружить пропажу любимого ларька с шаурмой, согласитесь, не очень приятно.

Но еще неприятнее наблюдать, как этот ларек каждый вечер превращается в место для посиделок бородатых мужчин - не всегда трезвых, но всегда громких, а временами и агрессивных. Причем превращение торговой точки в распивочную и посиделочную - это, так сказать, бонус к основным нарушениям.

"Все сносимые палатки и павильоны были установлены с нарушениями требований действующего законодательства. Они не соответствуют требованиям благоустройства, не внесены в схему размещения торговых объектов городского или муниципального округа, а также работают без договоров на установку и эксплуатацию", - перечисляет причины сноса Двойных.

Оказывается, это не такая уж и редкая история: с незапамятных времен стоит где-нибудь в укромном месте работающая палатка, у которой из всех документов - лишь ксерокопии лохматого года на стенах.

Под раздачу (читай - под снос) попадают нестационарные торговые объекты разных сфер деятельности - и киоски с прессой, и палатки, оказывающие бытовые услуги, и мини-кофейни. Но больше всего, конечно, точек общепита. У которых ко всем вышеперечисленным проблемам имеется и еще одна - отсутствие условий, необходимых для длительного хранения продуктов. То есть вся их еда может быть небезопасной с санитарной точки зрения.

По данным областного Минсельхоза, сегодня на территории региона работает 23,9 тысячи нестационарных торговых объектов. Из них чуть больше половины нужно сносить. Власти не всегда действуют жестко, если у торговой точки все в порядке с налогами и санитарными требованиями, предпринимателю дают возможность доработать до окончания срока аренды - договоры для ларьков, как правило, составляются на короткое время, а потом пролонгируются. И работу местные чиновники ведут плановую, то есть предпринимателей уведомляют о предстоящем сносе за несколько месяцев.

Но чем планируется восполнить ту нишу, которую сейчас массово освобождают от ларьков и палаток? Все же люди пользуются услугами нестационарных объектов - и весьма активно, судя по тому, что они не закрываются сами. Заполнят теми же палатками, только установленными по закону. Передвинутыми, например, с коммуникаций или чужой земли. Поставленными на налоговый учет. Оборудованными холодильниками для хранения продуктов, а не столами для распития пива.

В Московской области планируется привести все торговые павильоны к единому стилю, как это уже сделано в столице. Уже оговорено, что в разных муниципалитетах в этом и следующем годах заработают около 100 павильонов нового образца, где можно будет купить мелкие бытовые товары, кофе и хлеб. Еще появится порядка 200 одностилевых газетных киосков и 135 киосков с продукцией местных производителей. А в подмосковных парках и других местах массового скопления граждан установят киоски сетей ресторанов быстрого питания - "Вкусно - и точка" и "Теремок".