Адвокат дала инструкции девушкам, подвергающимся секс-домогательствам в метро и на улице

Лето — опасный сезон для девушек: минимум одежды воспаляет фантазии секс-маньяков и просто наглецов мужского пола и облегчает им тактильный доступ к телу жертв. Но извращенцы должны знать, что их преступные прикосновения к незнакомкам на улице или в общественном транспорте безнаказанными не останутся. Что им грозит по УК РФ и как нужно действовать девушкам, если это случилось (а происходит это неожиданно и предотвратить порой невозможно), — на эту тему «МК» побеседовал с адвокатом Сталиной Гуревич.

На днях в столице задержали одного из сексуально озабоченных представителей мужского пола, который залез девушке рукой в шорты, а когда она пришла в ужас от его неожиданного и гнусного поступка, то он не нашел ничего лучшего, чем привести такой «довод»: мол, «извините, не удержался, вы очень симпатичная!».

Кстати, если посмотреть на обсуждения этой темы в городских пабликах, то вырисовывается неприглядный тренд. Немало мужчин перекладывают вину на самих «оголяющихся» летом в городе девушек. «Могу себе представить, что это были за шорты, — написал комментарий один из таких защитников «маньяков». — Недавно шел по улице, а впереди меня шла девица, лет 22, в шортах такого кроя, что не скрывали вываливающиеся «булки»; носительница таких «штанов» была еще и очень в теле и довольна собой. Мы, идущие за ней, тоже». Другие мужчины, что тоже не делает им чести, «понимают» задержанного: «Бывает, не удержался...»

Впрочем, таким комментаторам москвички сразу же дают отпор в чатах: «Даже если вообще без шорт, это дает вам право вызвать полицию за нарушение общественного порядка, но не дает никакого права на насильственные действия. Вообще обезумели — оправдывать больных на голову ублюдков? Из серии «изнасилованная всегда сама виновата, чем-то да спровоцировала насильника»?!»

И с ней вообще-то согласятся все здравомыслящие граждане обоих полов.

Ранее, в июне, получила широкий общественный резонанс дикая история одного из последователей некоего секс-коуча Лесли. Не совсем адекватный, судя по всему, секс-инструктор учил мужчин преодолевать свою робость в общении с женщинами преступным образом: подходя к незнакомкам и прикасаясь к их интимным местам. Или же вообще «тащить женщин в туалет и там...» (нецензурно «вступить в половой акт»).

Тогда правоохранительные органы сообщали, что Тверской районный суд Москвы арестовал до 25 августа 2025 года (срок, кстати, скоро подходит к концу) перебравшегося в столицу 32-летнего уроженца Тульской области — «последователя блогера Алекса Лесли». Следствие доказало причастность туляка к секс-домогательствам с помощью показаний потерпевших и свидетелей. На видео — плачущие девушки, одна из которых, например, рассказывает: «Я не понимаю, почему я живу в мире, где все это происходит... Я иду в огромной одежде, ничем не привлекаю внимания... Ко мне подходит мужик, говорит «давай познакомимся», подходит очень близко и трогает меня за попу, сильно сжимает ее... Я вижу, что его снимает его друг... Я иду за ними, хочу ударить, но они убегают. Я сняла его на видео, чтобы вы это распространили!»

Сообщается, что туляку светит реальный срок до 6 лет (если признают «насильственные действия секс-характера»).

Что грозит «несдержавшемуся» наглецу, залезшему в шорты пассажирки в метро, и как себя вести женщинам в подобных мерзких ситуациях, мы узнали у адвоката Сталины Гуревич.

— Безусловно, подобные действия являются недопустимыми, — говорит она. — Они караются с точки зрения действующего законодательства как административно («Мелкое хулиганство, связанное с оскорбительным приставанием гражданам»), так и уголовно — в том случае, если при совершении этих действий применялось насилие.

— Если залез в шорты, это не считается насилием?

— Если, например, для того, чтобы сунуть руку в шорты девушки, он заломил ей при этом руку, лишив возможности двигаться, или ударил, или каким-то другим способом «блокировал волю к сопротивлению», то в этом случае к нему может быть применена и 132-я статья УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Если ничего этого не было — если он «просто» ее потрогал, что тоже, как всем ясно, недопустимо, то, скорее всего, это квалифицировали как «мелкое хулиганство», и тогда при задержании ему могли дать 10–15 суток административного ареста.

— Что делать женщине в этой ситуации?

— Во-первых, обратиться к окружающим людям и попросить у них помощи, попросить мужчин, находящихся рядом, задержать этого человека и вызвать полицию. Можно, конечно, попробовать это сделать самостоятельно, то есть схватить его за руку, как-то блокировать, если у вас есть силы. Во-вторых, будет очень хорошо, если вы сможете записать на видеокамеру или сфотографировать его лицо, это очень поможет; в-третьих, записать или запомнить место, время, где все произошло, — для того чтобы, если человек убежал, обратиться в полицию и они могли его отследить по видеокамерам. Сейчас Москва настолько хорошо оснащена камерами видеонаблюдения, что можно проследить путь практически любого человека от точки до точки. И после этого уже, конечно, писать заявление в полиции с требованием привлечения его к ответственности.

...Наказание по статье «Мелкое хулиганство» представляется слишком уж щадящим: нарушителю «секс-порядка» могут выписать штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арестовать на срок до 15 суток. Однако тем, кто позволяет себе распускать руки в общественных местах, не стоит «потирать руки»: Сталина Гуревич напомнила, что биографию сей факт может очень сильно подпортить. Этот инцидент будет отражен в правоохранительных базах (в крупных компаниях есть службы безопасности, которые по своим каналам выясняют, привлекался ли человек к административной ответственности), что может помешать человеку при устройстве на работу и так далее; в госорганы его, например, точно не возьмут. Кроме того, сам по себе срок «отсидки» 15 суток тоже малоприятен.