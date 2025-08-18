В Госдуме предложили поискать экстремизм в номерах паспортов граждан
Депутат Государственной думы Ярослав Нилов в понедельник, 18 августа, назвал странной ситуацию с призванием фотографии государственных автомобильных номеров А777УЕ экстремистской символикой крайне странная. Он иронично призвал предложил перепроверить на экстремизм номера паспортов граждан.
По словам парламентария, номер транспортного средства выдается официальным ведомствами, поэтому вопросов к владельцу машины со стороны правоохранителей быть не должно. Он пошутил, что по такой логике можно привлекать к ответственности за аббревиатуры в документах, в том числе в паспорте и свидетельстве о рождении.
— Давайте посмотрим все паспорта — там много можно найти, наверное, каких-то символов, аббревиатур, к которым могут возникнуть вопросы. Но это вопросы к тем, кто выдавал, а не к тем, кто получил со стороны государственных структур эти документы, знаки, — передает слова Нилова Газета.ru.
Жителю Москвы назначили штраф в размере двух тысяч рублей за публикацию на своей странице в Сети фотографии автомобиля, госномер которого с А777УЕ. Позже национальный автомобильный союз обратился в Министерство внутренних дел России с просьбой изъять из оборота госномера с комбинациями АУЕ* и ВОР.
*АУЕ — движение признано экстремистским Верховным судом РФ.