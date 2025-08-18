В Госдуме предложили поискать экстремизм в номерах паспортов граждан

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов в понедельник, 18 августа, назвал странной ситуацию с призванием фотографии государственных автомобильных номеров А777УЕ экстремистской символикой крайне странная. Он иронично призвал предложил перепроверить на экстремизм номера паспортов граждан.

© Вечерняя Москва

По словам парламентария, номер транспортного средства выдается официальным ведомствами, поэтому вопросов к владельцу машины со стороны правоохранителей быть не должно. Он пошутил, что по такой логике можно привлекать к ответственности за аббревиатуры в документах, в том числе в паспорте и свидетельстве о рождении.

— Давайте посмотрим все паспорта — там много можно найти, наверное, каких-то символов, аббревиатур, к которым могут возникнуть вопросы. Но это вопросы к тем, кто выдавал, а не к тем, кто получил со стороны государственных структур эти документы, знаки, — передает слова Нилова Газета.ru.

Жителю Москвы назначили штраф в размере двух тысяч рублей за публикацию на своей странице в Сети фотографии автомобиля, госномер которого с А777УЕ. Позже национальный автомобильный союз обратился в Министерство внутренних дел России с просьбой изъять из оборота госномера с комбинациями АУЕ* и ВОР.

*АУЕ — движение признано экстремистским Верховным судом РФ.