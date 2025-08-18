Путин оценил проект по поддержке участников СВО в Ростовской области

Президент России Владимир Путин оценил пилотный проект по поддержке участников СВО в Ростовской области во время встречи с ВРИО региона Юрием Слюсарем.

Во время встречи Слюсарь рассказал, что в Ростовской области действую не только федеральные меры по поддержке участников СВО, но и 75 региональных и муниципальных проектов. К ним относятся как выплаты, так и медицинская и юридическая помощь. Кроме того, участникам СВО также оказывают поддержку в жилищных вопросах и помогают в трудоустройстве.

При этом Слюсарь отметил, что комплекс подобных мер нужно расширять. По мнению ВРИО губернатора, в новых проектах необходимо сделать упор на социальную адаптацию военнослужащих и упрощение механизмов получения помощи.

«Поэтому в Ростове прошел впервые такой “пилот” так называемого “одного окна”. Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам – подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки», — рассказал Слюсарь.

Слюсарь подчеркнул, что по примеру Ростовской области пошли еще 11 регионов России. В свою очередь Путин отметил, что подобные механизмы необходимо «совершенствовать и тиражировать».