Россия стала больше на два метра и два острова

Территория России стала больше на два метра и два острова. Об изменениях на карте «Комсомольской правде» рассказали эксперты.

© РИА Новости

В конце июля стало известно, что после сильного землетрясения на два метра на юго-восток — от материка к океану — сдвинулась Камчатка. По словам заведующего лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики земли РАН Андрея Корженкова, такое смещение является небольшим, но все равно представляет из себя серьезную величину.

«По данным космического позиционирования, Охотоморская плита вместе с южной частью Камчатки сдвигается на юго-восток на 35 миллиметров в год. А тут за одно событие два метра», — добавил он.

В мае 2025 года российские ученые обнаружили новый остров в Каспийском море — в 30 километрах от острова Малый Жемчужный. Он появился из-за падения уровня воды и является бывшей банкой (мелководный участок) острова Средний Жемчужный. Ученые считают, что площадь нового острова будет увеличиваться, поскольку море продолжает мелеть.

Еще один остров длиной 1071 метра и шириной 208 метров экспедиция РГО и Северного флота обнаружила в октябре 2023 года в Арктике — в бухте Заячьей в Северного острова архипелага Новая Земля. Он появился из-за разрушения ледника Рыкачева.

«Формирование произошло по "бульдозерному" типу: ледник, сползая в море, впереди себя выносит большое количество камней, которые служат основой для формирования новой суши», — рассказал руководитель экспедиции, начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис.

Отмечается, что первооткрыватели острова в Арктике высадились на нем, встретили белого медведя и даже поставили скамейку.