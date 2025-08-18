«Афиша Рестораны» увезёт звездного шефа Michelin в леса Ленинградской области. Каким будет Chef's Camp 2025

Уникальный формат мероприятия от медиа получит второй сезон.

© Пресс-служба "Афиша"

С 31 августа по 5 сентября 2025 года «Афиша Рестораны» вывезет звёзд российской гастрономии в Ленинградскую область собирать грибы и ягоды… чтобы создать особенные ужины в рамках второго Chef’s Camp – ежегодного проекта, организованного совместно с загородным клубом We Lodge. Именитые шеф-повара проведут несколько дней, обмениваясь опытом и экспериментируя с приготовлением блюд на открытом огне, используя лесные и фермерские продукты.

Участники Chef’s Camp 2025

Никанор Виейра – шеф-повар ресторана Olluco, шеф-повар года (по версии Wheretoeat Russia 2025);

Мирко Дзаго – бренд-шеф ресторанов Onest, «Аист», Bro&n, La Fabbrica (г. Ростов-на-Дону), «Бурный» (г. Владивосток), победитель премии «Завтрак Шефа 2023» в номинации «Шеф-легенда», обладатель премии «Лучшие в индустрии-2019» в номинации «Шеф национальной кухни»;

Давид Эммерле – шеф-повар ресторана Grand Cru, обладатель звезды Michelin 2022;

Николай Бобров – бренд-шеф ресторана Tunguska, лучший шеф-повар Сибири (по версии премии Wheretoeat 2022), трижды лучший шеф Сибири (по версии «Завтрака Шефа» 2022-2024);

Дмитрий Решетников – бренд-шеф и совладелец французского ресторана Mon chouchou и винного бара Zazazu;

Дмитрий Голенин – шеф-повар ресторана Sage, «Шеф-повар года» (по версии премии «Лучшие в индустрии. Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2024»), лучший шеф-повар Москвы (по версии премии «Шеф-повар года»).

Модератором Chef’s Camp программы станет Антон Нечипоренко – амбассадор международной ресторанной премии Wheretoeat, генеральным инфопартнёром которой много лет выступает «Афиша Рестораны».

Шеф-повара познакомятся с фермерами и керамистами Ленинградской области (Essence+Ceramica, Gonchar Dining), будут исследовать остров Медного озера в поисках уникальных ингредиентов и участвовать в захватывающей грибной охоте вместе с шеф-поваром ресторана Hvoy Владимиром Батовым. «Афиша Рестораны» подарит всем участникам и гостям кэмпа специальный мерч и будет регулярно освещать самые интересные события в We Lodge в своём Telegram-канале @afisharestaurants.

Стать частью происходящего возможно и лично – бронирование мест на мероприятия в рамках Chef's Camp осуществляется на сайте welodge.ru. В разных локациях загородного клуба пройдут гастрономические ужины с участниками Chef’s Camp, включающие пять курсов, приготовленных из локальных продуктов, а также BBQ-вечеринка в лесном баре Roots. Ужины будут сопровождать эксперты проекта «Большое Русское Вино», которые познакомят гостей с самыми выдающимися образцами российского виноделия.