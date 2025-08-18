В Волгоградской области похоронили убитого федерального судью
В городе Камышине Волгоградской области прошли похороны федерального судьи Василия Ветлугина.
Об этом сообщил замруководителя объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Александр Тюменцев.
«Судья похоронен на православном кладбище города», — цитирует его ТАСС.
14 августа в Волгоградской области обнаружили тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями.
Подозреваемый в убийстве судьи житель Камышина признал свою вину.