В Волгоградской области похоронили убитого федерального судью

В городе Камышине Волгоградской области прошли похороны федерального судьи Василия Ветлугина.

© Svetlana Dyachkova/iStock.com

Об этом сообщил замруководителя объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Александр Тюменцев.

«Судья похоронен на православном кладбище города», — цитирует его ТАСС.

14 августа в Волгоградской области обнаружили тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

Подозреваемый в убийстве судьи житель Камышина признал свою вину.