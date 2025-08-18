Умер актер Зия Грапши

На 95-м году жизни скончался Зия Грапши, известный албанским детям как Дедушка сказок.

Грапши - актер театра, кино и радиопостановок, артист озвучания и дубляжа, в первую очередь отметившийся своей работой в кукольном театре.

Артист скончался в Тиране. Об этом сообщает издание Tema.

Зия Грапши родился в 1931-м. В 1952-м окончил художественный лицей. Еще ребенком начал работать в постановках Радио Тираны. Профессиональная карьера - с 1951-м, когда артист пришел в столичный театр кукол. На его дальнейшем счету - более 160 спектаклей.

Артист также сотрудничал с Национальным театром страны (амплуа - мудрые старики), работал на эстраде, занимался режиссурой, преподавал. Заслуженный деятель искусств Албании.

В некрологе отмечено, что Грапши был одним из последних актеров классического периода кино страны, доживших до наших дней.