В Госдуме призвали запретить мобильные телефоны в детских лагерях

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой запретить использование мобильных телефонов детьми во время отдыха в оздоровительных лагерях, ссылаясь на жалобы родителей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести запрет на использование мобильных телефонов в детских оздоровительных лагерях, передает ТАСС.

Соответствующее письмо она направила министру просвещения России Сергею Кравцову. В документе говорится, что к депутату поступают многочисленные жалобы от родителей, обеспокоенных тем, что дети проводят много времени за мобильными устройствами во время смен в лагерях.

Буцкая отметила, что сегодня у администрации детских лагерей нет правовых оснований для введения такого запрета, поскольку действующие нормы закона «Об образовании в РФ» и Методические рекомендации распространяются только на учебные заведения.

Парламентарий также подчеркнула, что в детских лагерях должна вестись воспитательная, образовательная и патриотическая работа, однако «ее эффективность сводится к нулю, когда дети большую часть времени проводят в телефонах». По мнению Буцкой, введение таких ограничений поможет сделать отдых подростков более насыщенным и полезным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, введение запрета на использование смартфонов в школах помогает снизить уровень кибербуллинга среди учеников.