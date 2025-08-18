В РПЦ рассказали об «обострении» борьбы с сектами в стране

Это связано с текущей геополитической обстановкой.

Проблему сложно решить в условиях «современного информационного фона» и «воздействия» интернета. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

«Секты не предоставляют опасности для благополучия государства. С 90-х годов, когда Россия заняла свою новую жизненную позицию, эта зараза пошла к нам широким фронтом. И устранить её, безусловно, невозможно с учётом современного информационного фона. Мы все понимаем, что такое интернет и как он воздействует на публику. Борьба идёт, она была в той или иной форме с первых дней христианской церкви. Сегодня в нашей стране, в нашей церкви она обострена. Те, кто ведут борьбу с Россией, они будут, естественно, поддерживать агрессию и в религиозной, духовной сфере. Для России православная вера и межрелигиозный мир — это важнейшие опоры нашего социального строя, нашей социальной безопасности».

Ранее социальные психологи сообщили о 1,5 млн состоящих в сектах россиян. Речь идёт о приверженцах различных культов. Точное число сектантов отследить тяжело из-за отсутствия официальной статистики. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал специалист Михаил Вершинин.