За педагогами предложили закрепить право не быть на связи в нерабочее время

Депутаты от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов направили письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с предложением закрепить за педагогами право не отвечать в родительских чатах и мессенджерах вне рабочего времени и исключить применение дисциплинарных мер за отсутствие отклика в нерабочие часы. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным рекомендовать закрепление в локальных нормативных актах образовательных организаций предельного времени для осуществления служебного взаимодействия, а также исключить практику применения дисциплинарных мер за отсутствие отклика педагога вне рабочего времени. Дополнительно прошу поддержать инициативу по включению соответствующих положений в типовые формы трудовых договоров, должностные инструкции и иные документы, определяющие организацию труда в системе образования", - говорится в документе.

Как отмечается в письме, в условиях цифровизации образования и широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в школьную практику "все острее встает вопрос соблюдения трудовых прав педагогов в части режима труда и отдыха". Во многих образовательных организациях сформировалась негласная практика постоянного цифрового присутствия учителя - от педагогов ожидается круглосуточная доступность в мессенджерах и электронных системах, включая вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни, отмечают авторы инициативы. Кроме того, по их словам, такая нагрузка "не учитывается в системе оплаты труда, не фиксируется в должностных обязанностях, но при этом фактически является обязательной".

По словам депутатов, "случаи, когда учителю вменяется в вину несвоевременный отклик в мессенджере или отсутствие онлайн-реакции в вечернее время, становятся все более распространенными". Они также подчеркнули, что в настоящее время Трудовой кодекс РФ и действующие нормативные акты, регулирующие сферу общего образования, "не содержат прямого запрета на подобные практики, что порождает правовую неопределенность".

Авторы инициативы отметили, что предложенная мера будет способствовать укреплению правовой и профессиональной защищенности педагогов, формированию устойчивой и уважительной трудовой среды, а также "общему оздоровлению образовательного климата в школах".