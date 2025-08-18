Киевский режим по-прежнему удерживает 31 жителя Курской области, насильственно перемещенных на территорию Украины, и предоставил РФ список своих граждан для возможной взаимной передачи без дополнительных условий. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"31 человек наших [курян находится на Украине]. Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас также передать Украине без каких-либо условий", - сказала Москалькова.

Она добавила, что РФ утвердила список из 31 украинца для возможной передачи, он направлен украинской стороне.

"Мы договорились с [украинским омбудсменом] Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы можно было бы определиться с конкретной датой", - сказала Москалькова.

Ранее Москалькова сообщала, что всего в РФ были возвращены более 130 жителей Курской области, которые оказались под контролем Украины и были перемещены в приграничные Сумы.