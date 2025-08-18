У россиянина нашли тропическую малярию

У жителя Владивостока нашли тропическую малярию, пишет «Amur Mash».

43-летний моряк, по данным канала, работает моряком и недавно вернулся из Конго, где, по предварительным данным, в июне-июле его покусали комары.

В больницу он попал в тяжёлом состоянии. С поражением больше 72% эритроцитов, почечной недостаточностью», спутанностью сознания, перечислено в публикации.

И только «через три недели» врачи, по информации канала, смогли полностью уничтожить паразитов в организме жителя Приморского края.