Раскрыто «сбывшееся пророчество» Евгения Пригожина

Портал «Царьград» рассказал, что некоторые заявления основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина оказались «справедливыми и пророческими». В частности, Пригожин критиковал отдельных чиновников Минобороны, которые, по его мнению, не создавали необходимую материально-техническую базу, и «просто уходили от работы «в домик».

По версии «Царьграда», справедливость слов Пригожина подтвердили дела против высокопоставленных военных чиновников, начавшиеся с задержания бывшего замминистра Тимура Иванова.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Сообщалось, что бывший замминистра стал фигурантом дела о взятке. Адвокат Мурад Мусаев говорил РИА Новости, что в деле идет речь о взятках на сумму около миллиарда рублей, вину Иванов не признает.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Иванову также предъявили обвинение по делу о растрате. Отмечалось, что дело связано с растратой при покупке двух паромов для Керченской переправы.

В июле Мосгорсуд приговорил Иванова к тринадцати годам колонии общего режима по делу о растрате.

«Царьград» отмечает, что в своем последнем интервью Пригожин говорил, что «часть бездельников» не выполнили задачи, которые были поставлены перед ними в рамках СВО. Он призывал провести разбирательства.

«Надо разбираться соответствующим органам, чем они вообще занимались. Вникали ли они в процесс? Проводили ли они соответствующие совещания? Подготовили ли они материально-техническую базу?», - процитировало издание Пригожина.

Бизнес-джет, на борту которого находился Пригожин и еще девять человек, разбился в августе 2023 года в Тверской области. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Президент РФ Владимир Путин позже рассказал со ссылкой на следователей, что на борту джета были взорваны ручные гранаты, внешнего воздействия на самолет не было. Путин добавил, что следовало провести тесты на алкоголь и наркотики в крови находившихся на борту.