Россиян предлагают начать наказывать за одно действие

В России предложили сделать наказуемым вовлечение подростков в курение и употребление алкоголя. С соответствующей инициативой выступил в беседе с «Абзацем» профессор Международной академии трезвости Анатолий Глущенко.

Как уточнил собеседник, в стране также необходимо обучать психологов и педагогов, чтобы они могли формировать у детей неприятие к алкоголю и курению. Глущенко считает, что магазины, продающие алкоголь рядом с товарами для детей, также способствуют вовлечению подростков в употребление спиртного.

«Спикер предложил вводить ответственность вплоть до уголовной», – пишет канал.

Как уточнил собеседник Telegram-канала, когда дети приходят в магазины за мороженым, они смотрят на целые ряды алкогольной продукции. Он заявил, что это и есть вовлечение.

Ранее сообщалось, что, согласно Институту экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики», отказ от курения, даже частичный, с переходом на бездымные системы, может значительно снизить расходы на здравоохранение. Это, в свою очередь, приведет к увеличению ВВП благодаря экономии на лечении заболеваний, снижению уровня инвалидности и росту продолжительности жизни, считают специалисты.