Принц Уильям и Кейт Миддлтон заставили две семьи переехать в другие дома

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вынудили две семьи съехать из своих домов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют в этом году переехать вместе с детьми в особняк Форест-Лодж с восьмью спальнями, который находится в Виндзорском большом парке. В связи с переездом супругов и их наследников владельцем ближайших коттеджей придется съехать. По информации журналистов, семьям предоставят альтернативные варианты в том же районе.

До этого издание Radar Online со ссылкой на инсайдера рассказало, что Кейт Миддлтон начала резко терять вес.

«Кейт болезненно худая, и люди обеспокоены тем, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив. Она многое пережила и хочет быть рядом с королевской семьей и вносить свой вклад, но, очевидно, что она нездорова. Ходят слухи, что у Кейт довольно тяжелый период: у нее нет аппетита, и из-за этого она стремительно теряет вес. Она истощена, ее мышцы исчезают», — заявил собеседник таблоида.

22 марта 2024 года жена принца Уильяма сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем.