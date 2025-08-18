Около 2,7 тыс. машин застряли у Крымского моста

Большое скопление транспорта образовалось у Крымского моста, водители ждут въезда на полуостров, ожидание достигает более пяти часов.

К 9.00 мск 2010 машин ожидали въезда на полуостров со стороны Тамани, передает РИА «Новости».

Время ожидания превышало пять часов. Со стороны Керчи на ручной досмотр находились 645 транспортных средств, там ожидание занимало более двух часов.

Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт отправляется в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

Ранее в понедельник ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы попытались провести на территорию России машину с самодельной бомбой большой мощности. Ведомство заявило, что автомобиль прибыл на территорию России с Украины транзитом через несколько стран.

Машина пересекла российско-грузинскую границу через пункт пропуска «Верхний Ларс». Бомбу планировали доставить на Крымский мост. При этом водитель не был осведомлен о наличии взрывчатки и должен был стать невольным «террористом-смертником».